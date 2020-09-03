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Правительство намерено повысить требования к НКО с иностранным финансированием

Законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям (НКО) - иностранным агентам, внесен правительством РФ на рассмотрение Государственной Думы. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности федерального парламента.

В проекте закона расширяется понятие «иностранные источники», вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций в жилых помещениях. Кроме того, расширяется круг оснований для проведения внеплановой проверки деятельности НКО.

Под иностранным финансированием предложено считать, в том числе финансирование, полученное от российского юридического лица, конечным владельцем которого являются иностранные граждане.

Также на НКО, выполняющих функции иностранного агента, накладывается обязанность сообщать в Минюст России планы проводимых мероприятий и отчет об их исполнении.

«Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В кабмине подчеркивают, что предлагаемые изменения не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Добавим, что в случае принятия этого законопроекта законодатель получит право направить в адрес НКО предписание о запрете как всей ее программы, так и ее части.