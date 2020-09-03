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В России из-за коронавируса изменят конструкцию гробов

Конструкцию закрытых гробов, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, изменят, — их будут делать со стеклянными крышками, заявил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Такие меры, по его словам, необходимы для традиционного прощания с близкими. «ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал Екимов. Он уточнил, что промежуточная крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной, пишет ТАСС.

В «Ритуале» также добавили, что в прощальных залах и на кладбищах столицы по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.