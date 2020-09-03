В России и мире

Россияне не смогут отметить Новый год в Финляндии

Финляндия к Рождеству не разрешит въезд российским туристам из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ. Об этом сообщила представитель МВД страны Эриикка Костинен.

Финляндия и Российская Федерация заключили пакт о пересечении границ, в котором говорится, что движение между странами может быть запрещено из-за серьезной угрозы здоровью, пишет РИА Новости. «Пандемия COVID-19 представляет собой такую угрозу, - отметила Эриикка Костинен. - По данным Национального института здравоохранения Финляндии, эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему плохая».

Ожидаемый в Финляндии закон, позволяющий принимать туристов, касается, в первую очередь, Евросоюза и стран с благоприятной эпидобстановкой. По текущим нормам финского кабмина, благоприятная обстановка считается с 25 случаями заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние 14 дней. В России данный показатель - около 175.