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В России и мире

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет с элементами прямой линии

12.11.2020 12:48|ПсковКомментариев: 0

Идет подготовка ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, в этом году она пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина, - отметил он. - Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат». Дмитрий Песков пояснил, что элементы прямой линии будут сохранены.

Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно сообщить о дате проведения мероприятия, а также детально рассказать о формате проведения пресс-конференции, пишет ТАСС. «Мы его прорабатываем и готовим его так, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», - уточнил Дмитрий Песков.

«Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определенных местах, мы вам расскажем в каких, будут журналисты (присутствовать очно). Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации», - добавил он.

Теги: #Путин #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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