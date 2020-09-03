В России и мире

Онлайн-карту загрязнения водных объектов предлагают создать в России

Единый центр мониторинга и онлайн-карту загрязнения водных объектов предложили создать экологи в России. Соответствующее предложение член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов направил вице-премьеру Юрию Борисову и в Министерство природных ресурсов и экологии России.

«Просим вас на базе АПК "Безопасный город" (или иного программного комплекса) рассмотреть возможность создания единого центра мониторинга состояния водных объектов Российской Федерации. Данное решение предусматривает техническое оснащение всех крупных и значимых водных объектов России постами непрерывного мониторинга, обеспечение контроля за работой таких систем и оперативное реагирование на зафиксированные нарушения», - говорится в документе.

В целях снижения финансово-экономической нагрузки на федеральные средства и бюджеты регионов, а также для усиления вовлечения промышленных предприятий в решение экологических задач предлагается возложить на соответствующие компании оплату услуг по обеспечению работы систем в размере не менее 50%, пишет РИА Новости.

«Вместе с тем на основании полученных данных предлагаем создать онлайн-карту загрязнения водных объектов, где можно будет в режиме реального времени отслеживать состояние водных объектов, а также на ее основе составить рейтинг "Чистые воды России". Всероссийское общество охраны природы готово выступить партнером этой инициативы, оказав методическую и информационную поддержку», - сказано в письме.