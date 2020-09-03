В России и мире

Россия вводит санкции в отношении представителей Германии и Франции

Россия ввела зеркальные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-пресс-конференции.

Он уточнил, что меры затронут руководящих сотрудников аппаратов лидеров ФРГ и Франции, пишет газета «Известия». «Об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также считает, что Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с РФ.

Такое положение дел вызывает у Москвы беспокойство, «в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», добавил Лавров.