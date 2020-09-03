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Единые штрафы за нарушение правил благоустройства введут для всех регионов

В новом КоАП установят единые для всех регионов штрафы за нарушение правил благоустройства. Исключение могут сделать только для городов федерального значения, которым разрешат устанавливать более высокие административные санкции. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Как объяснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, правила благоустройства сейчас устанавливаются муниципалитетами, а ответственность за их нарушение - регионами. При этом получается, что, хотя в смысле благоустройства требования по всей стране практически одинаковые, максимальный штраф за их нарушение для юрлиц в одном регионе может быть 20 000 рублей, а в другом - 500 000.

«Если говорить юридическим языком, это противоречит принципу справедливости. Сами регионы и муниципалитеты считают более верным, чтобы ответственность в этой сфере была унифицирована, чтобы составы правонарушений, посягающих на сферу благоустройства, и меры административного наказания за них были сформулированы именно на уровне федерального Кодекса», - пояснила сенатор.

Она убеждена, что закрепление в КоАП норм об ответственности в области благоустройства логично вытекает из положений обновленной Конституции РФ, где говорится, что органы МСУ и госвласти входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют для наиболее эффективного решения задач в интересах граждан, живущих на соответствующей территории.

«И это будет наиболее эффективной юридической конструкцией, позволяющей региональным и местным органам власти действовать по единым федеральным правилам», - считает Ирина Рукавишникова.

По ее словам, исключением могут стать Москва и Санкт-Петербург. Она напомнила, что это самые густонаселенные города, к тому же, пропускающие через себя огромные турпотоки. Поэтому им необходимо дать возможность устанавливать более высокие штрафы за несоблюдение норм КоАП.

Законодатель подчеркнула, что новый КоАП не ставит «своей целью сбор доходов от штрафов», его концепция «основана на его воспитательной миссии, предполагающей в большей мере превентивный, а не карательный характер административных наказаний».