В России и мире

Эксперты рассказали о возможности отключения связи в России

Иностранное сетевое оборудование может передавать команды на отключение сети, это представляет угрозу национальной безопасности, рассказали эксперты. Решить проблему можно, ограничив долю иностранной техники и поддержав разработчиков отечественной, полагают специалисты.

Генеральный директор «Т8» (один из крупнейших российских производителей телекоммуникационного оборудования) Владимир Трещиков отмечает, что номинальная пропускная способность магистральных линий волоконно-оптической сети составляет 100 Гбит/с, однако на самом деле вендоры отправляют в линию больше информации, пишет газета «Известия». Так, Nokia - 127 Гбит/с, а Huawei - 127 или 136 Гбит/с.

На типовых линиях вендор вправе сам определять дополнительный объем избыточного трафика. Это происходит потому, что программно-аппаратное обеспечение, которое генерирует служебный трафик, у каждой компании уникальное и, как следствие, закрытое.

По словам заместителя генерального директора по техническому развитию «Т8» Андрея Леонова, перехватить служебный трафик со стороны практически невозможно как минимум потому, что информация в магистральных волоконно-оптических сетях передается слишком быстро. Даже если в сигнал получается вклиниться, извлечь из него цельные фрагменты информации нельзя.

При подобных обстоятельствах использование иностранного оборудования представляет угрозу национальной безопасности, считают российские разработчики. Отключение связи сегодня чревато не только отсутствием возможности позвонить или написать близким людям. Связь - это не только средство общения, но и инструмент управления инфраструктурой, в том числе транспортной и энергетической, добавил Владимир Трещиков.