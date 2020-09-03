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Эпидемиолог назвал условие для замедления темпов распространения коронавируса в России

Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться при появлении у трети россиян коллективного иммунитета. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет, - отметил он. - Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет».

Сейчас продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пояснил эксперт. Когда он закончится и начнется снижение, зависит от выполнения рекомендованных мер профилактики - ношения масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и так далее, пишет ТАСС.

«Надо понимать, что фаза стабилизации также занимает какое-то время. И на протяжении всего этого периода могут отмечаться некоторые колебания в уровне заболеваемости. Все-таки развитие эпидемической ситуации - процесс комплексный, который зависит от множества факторов, как, например, погодных, на которые мы не можем повлиять, так и социальных, которые всецело зависят от нас», - добавил Александр Горелов.