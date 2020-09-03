В России и мире

Депутат Жупиков случайно стал самым популярным политиком на ТВ после Путина и Собянина

Интернет-портал «Медиаметрикс» опубликовал рейтинг российских политиков по упоминаемости в сюжетах на ТВ. В тройку лидеров списка вошли президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и депутат Государственной думы Александр Жупиков. Как отмечает «Газета.ру», согласно опубликованной месячной статистике, член комитета по аграрным вопросам Госдумы Александр Жупиков появлялся в эфирах «Первого канала», «Москвы 24» и НТВ чаще главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Из приведенной статистики также следует, что далеко позади остались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие политики.

По данным издания «Знак», причиной такого необычного распределения мест в рейтинге стал недочет в работе системы распознавания лиц, которая определяет Александра Жупикова в сюжетах, где появляется известный российский актер Гоша Куценко. Алгоритм определяет депутата в сериале «Скорая помощь» и в передаче «Новые правила свиданий». Чаще всего система распознает депутата на тех кадрах, где Куценко прикрывает веки.

Фото: Газета.ру

По сообщениям СМИ, Александр Жупиков с 2016 года является депутатом Государственной думы от Тамбовской области, за это время он ни разу не выступал в парламенте.