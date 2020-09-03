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В России и мире

В аптеках стали находить контрафактные лекарства от коронавируса

14.11.2020 14:43|ПсковКомментариев: 0

Росздравнадзор обнаружил в одной из столичных аптек незарегистрированные препараты от коронавируса турецкого производства, сообщает пресс-служба ведомства. Препараты признаны предположительно контрафактными и изъяты из оборота.

Кроме того, специалисты Росздравнадзора выяснили, что некоторые препараты турецкого производства, вероятнее всего, продавались без регистрации. Названия лекарств не приводятся.

В результате ведомство изъяло подозрительные препараты для «предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан». Точное происхождение средств устанавливается. Предполагаемая выручка от их продажи могла составить более 2 млн руб.

Сейчас ведомство продолжает административное расследование в адрес организации. Аптека может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ.

Теги: #аптеки #коронавирус #контрафакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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