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Роскачество обнаружило в пяти марках семги листерии и кишечную палочку

Роскачество исследовала филе соленых лососевых рыб в ломтиках семи торговых марок. Этот продукт пользуется большой популярностью у покупателей. Выяснилось, что требованиям законодательства отвечает только одна торговая марка из исследованных, но и в ней обнаружено превышение количества соли, пишет «Российская газета».

При этом эксперты Роскачества не нашли в исследованных упаковках подмену различных видов рыб, хотя иногда производители для того, чтобы удешевить производство, кладут вместо дорогих сортов более дешевые, но продают по цене дорогих. Покупатели на взгляд отличить подмену, как правило, не могут.

Однако по результатам исследования в семге выявлены опасные микроорганизмы: листерии и кишечная палочка. Они обнаружены в продукции пяти торговых марок. Кроме того, в семге двух торговых марок кроме обнаруженных листерий и кишечной палочки выявлено превышение по общему количеству микроорганизмов.

Не отличается соленая семга и приятным запахом. Он кисловатый. У продукта одной торговой марки обнаружена бензойная кислота в превышающем нормы количестве.

«Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Среди возможных причин - несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса», - пояснили в Роскачестве.

Эксперты советуют: при покупке соленой рыбы нужно учитывать следующие моменты - филе-ломтики должны быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления.

Обязательно наличие вакуума в упаковке.