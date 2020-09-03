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Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию. В субботу его госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке, сообщают СМИ. Факт госпитализации Хрусталева подтвердил шоумен Иван Ургант.



Фото из Instagram Дмитрий Хрусталева

По предварительным данным, причиной госпитализации шоумена стала коронавирусная инфекция.

Как сообщает телеграм-канал Mash, анализы Хрусталtва на коронавирус недавно были отрицательными, накануне он чувствовал себя нормально.

При этом, по данным канала, сегодня Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому. «По предварительной информации, у телеведущего интоксикация. Медики планируют провести необходимые процедуры для очистки организма и нормализовать состояние Дмитрия», - пишет Mash.