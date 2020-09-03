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Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних шоу

Певец Валерий Меладзе призвал через Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу. По мнению артиста, без новогодних концертов у людей пропало ощущение праздника, и им останется только смотреть программы по телевизору.



Источник: russia.tv

«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», - написал он.

Певец отметил, что считает правильным придерживаться этих правил и предложил всем отказаться от съемок в таких шоу.

Затем заявление Валерия Меладзе прокомментировали продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.

«Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то, что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги», цитирует Дробыша РБК.

При этом Дробыш отметил, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать.

Иосиф Пригожин в свою очередь отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание.

Музыкант Юрий Лоза также заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие.

Сам Валерий Меладзе, комментируя свое же заявление, отметил, что его предложение было гипотетическим, и он на самом деле не призывает лишать зрителей новогодних программ.