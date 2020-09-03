В России и мире

Стало известно название первой зарубежной вакцины от коронавируса

Первая зарубежная вакцина от коронавируса, близкая к стадии массового производства, может получить название Covuity. Об этом стало известно британскому изданию The Telegraph, изучившему заявки на регистрацию товарных знаков в США и Евросоюзе.

Заявка на регистрацию препарата Covuity была подана в регулирующие органы ЕС 30 мая. В ней препарат характеризуется, как «вакцина для использования людьми». Заявка была одобрена в начале ноября.

В США аналогичная заявка была подана 1 июня, но пока не одобрена и до сих пор рассматривается. Помимо этого, доменное имя covuity.com зарегистрировано фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, занимающимися разработкой препарата.

Также издание приводит другие возможные варианты названий: Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty. Однако вероятность их окончательного утверждения ниже, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что компании ответственно подходят к выбору названия, поскольку в условиях глобальной пандемии оно может стать нарицательным и использоваться любыми производителями по всему миру — по аналогии с аспирином.

Сообщения об успешных испытаниях вакцины от Pfizer и BioNTech вызвали рост фондового рынка во многих странах, в первую очередь в США. При этом лучшие результаты, помимо разработчиков препарата, показали бумаги компаний, считающихся недооцененными.