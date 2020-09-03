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В Молдавии сменится президент

На прошедшем в воскресенье втором туре президентских выборов в Молдавии после обработки 100% протоколов победу одержала председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом сообщили в молдавском ЦИК, передает monavista.ru.



Источник: news.ru

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие действующий глава государства Игорь Додон и лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Мария Санду.

Согласно опубликованным в понедельник на сайте ЦИК данным, за Санду проголосовали 57,71% избирателей, у действующего президента Игоря Додона 42,2%. Сегодня Додон поздравил Санду с победой, но в то же время заявил о намерении оспорить результаты выборов в суде, так как у него есть документально подтвержденные факты фальсификаций.

Отметим, что Майя Санду выступает за развитие отношений с Евросоюзом, Румынией и Украиной, а также за вывод российских военных из Приднестровья.

Майя Санду была министром просвещения страны с 2012 по 2015 год и премьер-министром в период политического кризиса, с 8 июня по 14 ноября 2019 года. В конце 2015 года Майя Санду объявила о создании собственного проевропейского политического движения «Сделай /шаг/ с Майей Санду», позднее преобразованного в партию «Действие и солидарность».

В 2016 году Майя Санду также принимала участие в выборах президента страны. Тогда по итогам второго тура она уступила Додону с отрывом менее 5%.