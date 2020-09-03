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Как получить гражданство Испании: проверенные варианты

Однажды побывав в Испании, большинство туристов с восторгом рассказывают об этой стране своим друзьям и знакомым. Здесь есть чем восхищаться: теплый климат, удивительные пляжи, необычная кухня, неторопливый темп жизни, сотни достопримечательностей, получивших статус шедевров мирового наследия. Поэтому не удивляет желание тысяч иностранцев переехать в Испанию и поселиться в центре или на побережье. Особенно это относится к выходцам из стран с уровнем жизни ниже среднего, уставших от нехватки денег и профессиональной бесперспективности. О том, как получить гражданство Испании на легальной основе, расскажет эта статья.

Распространенные способы получения гражданства

В числе наиболее популярных вариантов:

Натурализация – юридический процесс оформления гражданства на основании добровольного согласия соискателей. Требует длительного ожидания открытия квоты и не поддерживается государственными гарантиями.

Воссоединение с семьей. Способ доступен для иностранцев, чьи родные живут в Испании. Это могут быть супруг или дети, в том числе лица, находящиеся в стране в статусе ВНЖ.

Гражданство по происхождению. Подходит только детям, родившимся в Испании при условии, что один из родителей имеет статус ВНЖ или также был рожден в этой стране, а сам соискатель уже прожил в Испании не менее года.

Заключение брака с гражданином Испании. Это правило распространяется на вдовцов и вдовиц, проживших в браке на территории страны не менее года.

Оформление гражданства на основании действия соглашения по опеке, действие которой на дату подачи документов составляет не менее двух лет.



Можно ли получить гражданство Испании за инвестиции?

Для обеспеченных граждан предусмотрен более простой путь, предполагающий участие в государственной программе для инвесторов. Ее условия предполагают приобретение жилой или коммерческой недвижимости на сумму от 500 000 евро. Этот путь гарантирует не только получение гражданства соискателя и его семьи, и возможность выгодно продать свою собственность благодаря ее стабильному росту в цене. Сразу после оформления сделки можно смело подавать документы на ВНЖ, спустя 5 лет — на ПМЖ. А еще через пять лет можно заниматься оформлением паспортов на всех членов семьи. Оформление гражданства означает полную интеграцию граждан в экономику страны, право на трудоустройство и ведение бизнеса. Единственное ограничение на период ВНЖ/ПМЖ — запрет покидать территорию страны более чем на полгода.