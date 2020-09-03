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Знаменитую обсерваторию «Аресибо» выведут из эксплуатации

Одну из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в Пуэрто-Рико разберут из-за угрозы разрушения, сообщил национальный научный фонд США.

National Astronomy and Ionosphere Center, Cornell U., NSF - APOD: November 29, 1998 - Arecibo: The Largest Telescope

Оторвавшийся в августе вспомогательный трос оставил в зеркале отражателя телескопа разрыв длиной 30 метров. Научные наблюдения были прекращены.

В ноябре порвался основной трос, нанеся дополнительные повреждения телескопу, пишет РИА Новости.

«После анализа инженерных оценок, которые сочли, что повреждение обсерватории "Аресибо" не может быть стабилизировано без риска для строителей и персонала телескопа, национальный научный фонд США начинает планировать вывод из эксплуатации 305-метрового телескопа, который работал 57 лет», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что конструкции телескопа угрожает катастрофическое разрушение из-за того, что удерживающие ее тросы не способны нести нагрузку, а любые попытки ремонта могут привести к опасности для жизни строителей.