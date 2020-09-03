В России и мире

В России третий день подряд выявляют более 24 тысяч случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 581 случай в 85 регионах. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Накануне в РФ было выявлено 24 822 новых случая коронавируса, что являлось максимумом за весь период. Три дня подряд показатель за сутки превышает 24 тысячи.

В целом по стране за сутки умер 401 пациент, выписаны 18 008 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 89 тыс. 329 случаев коронавирусной инфекции, 36 179 умерших и 1 млн 595 тыс. 443 выписанных. Лечение продолжают 457 707 пациентов, пишет «Интерфакс».

Псковская области вошла в число регионов России, где суточный прирост превышает 150.