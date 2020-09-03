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Президент России назвал авторов договоренности по Карабаху

У трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху - три автора: президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Три автора, это совершенно точно... Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян», - пояснил Путин.

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По-другому, уточнил президент РФ, было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами. «Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», - приводит слова главы государства «Российская газета».

Комментируя кадры, где ранее он сказал, что «сам писал» документ, Путин пояснил, что речь была не о трехсторонней договоренности, а о его заявлении после подписания.