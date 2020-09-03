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Обязательную маркировку животных в России могут отложить из-за риска убытков

Маркировка животных принесет убытки бизнесу и гражданам. Об этом говорится в отрицательном заключении регулирующего воздействия, которое получил уже четвертый на эту тему законопроект Минсельхоза.

Авторы заключения предлагают сначала провести эксперимент на ограниченной территории, а потом распространить обязательную маркировку на всю страну. В Минсельхозе заявили, что не согласны с этой точкой зрения, так как маркировкой пользуется 79 регионов, поэтому это не вызовет никакой социальной напряженности. А в Госдуме допустили, что законопроект может быть отправлен кабмином на доработку и не вступить в силу с января 2021 года, пишет газета «Известия».

«Анализ влияния социально-экономических последствий реализации законопроекта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства разработчиком не осуществлялся, что свидетельствует о низкой степени проработанности данного вопроса», - говорится в документе.