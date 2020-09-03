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Доля просрочки по выданным Россией госкредитам может достичь 25%

Доля кредитов с просрочками по платежам, выданных Россией другим странам, в 2020 году может достичь 25%. Такие оценки приведены в проекте изменений в программу управления госфинансами.

В последующие годы Минфину поручено ее снижать, к 2023 году доля просроченных займов в общей сумме межгоскредитов, должна опуститься до 23%. Причем, согласно документу, уровень «плохих долгов» - это новый целевой показатель для ведомства, пишет газета «Известия».

Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточняется в приложениях к проекту постановления правительства. Кроме этого, там говорится о необходимости запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, а также соответствующих судебных издержек.

На 1 ноября 2020-го, по данным Казначейства, Россия выдала займов другим странам на сумму 120 млрд рублей (заемщики вернули РФ за этот же период 107 млрд). Ранее на этот год было запланировано прокредитовать иностранные правительства и организации почти на 300 млрд рублей.