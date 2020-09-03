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Огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» модернизируют

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» планируют обновить, увеличив их огневую мощь и защищенность, подключив их к «военному интернету».

Планируется, что обновления сначала получат вновь выпущенные машины. А уже поставленные в войска системы пройдут модернизацию в процессе ремонта, пишет газета «Известия».

Улучшение характеристик технике потребовалось из-за растущей дальнобойности и изменения задач для тяжелых огнеметных систем.

Кроме современных цифровых средств связи, ТОС также получат аппаратуру закрытого сегмента передачи данных, известную как «военный интернет». Это даст возможность интегрировать машины не только в разведывательно-огневые контуры, но и в самые современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена.

В будущем для них планируется адаптировать и новейшие дальнобойные боеприпасы, применяемые пока только ТОС-2 «Тосочка».