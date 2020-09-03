В России и мире

В России активизировались черные кредиторы и коллекторы

В третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим нелегальных кредиторов выявили на 56,8% больше, рассказали в Центробанке. Активизацию «черных» участников рынка там связывают с послаблением карантинных мер.

В целом, за девять месяцев нынешнего года выявили 593 «черных» кредитора, что на 62,4% ниже чем за аналогичный период 2019-го, сообщили в регуляторе. Спад наблюдался в основном в первой половине года на фоне ограничений, связанных с распространением вируса. Вместе с нелегальными кредиторами ЦБ выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке незаконно.

Банк России в январе-сентябре получил более 170 обращений в отношении нелегальных кредиторов, где одно заявление могло включать жалобы на несколько субъектов (за весь 2019-й - 329). В основном люди жалуются на огромные проценты, пишет газета «Известия».

Правоохранительные органы по переданным ЦБ материалам возбудили 390 административных дел по различным статьям КоАП РФ, из которых половина относится к незаконному предоставлению потребительских займов.

Также россияне в этом году больше стали жаловаться на «черных» коллекторов, несмотря на снижение количества заявлений граждан о неправомерных действиях взыскателей долгов. Как рассказали в ФССП, в январе-сентябре 2020 года доля жалоб на нелегальных «выбивателей», не состоящих в госреестре юрлиц и осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, увеличилась до 72% с 66% в таком же периоде 2019-го.

За девять месяцев, как добавили в пресс-службе ФССП, в судах рассмотрели около 1,8 тыс. дел, по которым назначили административное наказание в виде штрафов на 84,2 млн рублей.