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Русский врач стал гражданином года в Эстонии

Медицинского руководителя кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова признали гражданином года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

В 2020 году титул «Гражданин года» присвоили в 18-й раз. На почетное звание были выдвинуты 12 кандидатов, пишет РИА Новости со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

«В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», - приводит издание слова министра культуры Тыниса Лукаса.

Ранее Аркадий Попов возглавлял Центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря станет председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он изучал медицину в Тартуском университете и психологию в Петербурге.

«Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по департаменту здоровья, с министерством, - сказал Аркадий Попов. - И, на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда».