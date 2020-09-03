В России и мире

ВОЗ считает преждевременным радоваться вакцинам от COVID-19

Появление все большего количества вакцин от коронавируса, демонстрирующих свою эффективность, вызывает осторожный оптимизм, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Появление безопасных и работающих препаратов - еще не залог победы над COVID-19, считают в организации.

«Это только первый шаг, ведь для необходимой вакцинации потребуется общественная поддержка, а также политическая приверженность в странах», - сообщили в ВОЗ.

23 ноября на брифинге в Женеве Тедрос Гебрейесус также выразил обеспокоенность в связи с тем, что самые бедные и уязвимые люди «будут растоптаны в погоне за вакциной», пишет газета «Известия».

Между тем, первый зарегистрированный в мире препарат «Спутник V» российского Центра имени Гамалеи показал свыше 95% эффективности. Совместная разработка «Pfizer» и «BioNTech» (Германия, США) продемонстрировала такой же результат, а «Moderna» (США) — 94,5%. В британской «AstraZeneca» заявили, что средняя эффективность ее вакцины достигла 70%, при определенной дозировке - 90%.

Российский «Спутник V», превосходящий некоторых конкурентов по эффективности, будет бесплатным для россиян. Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, одна доза для международных рынков обойдется менее чем в 10$.