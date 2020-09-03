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Российские военные задействуют новый комплекс в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавируса ускорила процесс переоснащения войск радиационной, химической и биологической защиты. В частности, были начаты закупки новых дезинфекционных аэрозольных комплексов (КДА) для обеззараживания зданий, техники и личного состава.

КДА выполнен на шасси КамАЗ-53501 и способен обрабатывать до 56 единиц техники в час или до 90 кв. м поверхностей в зданиях за минуту. Установленный на машину кран-манипулятор позволяет дезинфицировать стены и потолки на высоту до нескольких метров. Входят в комплект оборудования и съемные ручные распылители аэрозолей. Солдаты могут использовать их внутри любых помещений или тесных пространств, а затем вновь перезаправлять, пишет газета «Известия».

Активно использовать машины предполагается не только в военных, но и в гражданских целях - по запросам властей. До конца следующего года полные комплекты оборудования поступят в отдельные бригады и полки войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) нескольких округов, включая Южный. Комплексы уже применяют на некоторых аэродромах Министерства обороны. С их помощью в условиях пандемии аэрозолями обрабатывают прибывающих из-за рубежа людей, а также грузы.

Переоснащение на комплексы КДА - лишь часть планов по серьезной модернизации войск РХБЗ. По словам начальника войск, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, к концу 2020 года доля новой и усовершенствованной техники превысит 70%, а через пять лет этот показатель доведут до 85%.