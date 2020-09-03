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На реализацию социальной газификации не хватает 1 трлн рублей

Поиск источников финансирования программ газификации страны остается основной проблемой для чиновников, занимающихся разработкой новой концепции газоснабжения регионов России.

Пока на десятилетнюю социально ориентированную программу не найдены источники получения средств в объеме около 1 трлн рублей - при том, что это половина необходимого объема средств, заявленного Минэнерго, пишет газета «Известия». А согласно майским поручениям президента Владимира Путина, новая модель концепции газификации должна быть представлена до 1 января 2021 года.

На сегодняшний момент Минэнерго уже разработало новую концепцию газификации России, сообщил на недавнем совещании в Совете Федерации глава ведомства Николай Шульгинов. Программа получила название «социальная»: она призвана вдвое снизить сроки подключения и максимально освободить граждан от платы за подключение.

«Конечно, концептуальный вопрос, требующий решения, - это формирование источника финансирования наращивания объемов газификации субъектов Российской Федерации. Минэнерго России рассмотрены различные варианты по источникам финансирования региональных программ газификации, требуется обсуждение их на площадке правительства РФ», - сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов на совещании в Совете Федерации.

Кроме средств группы компаний «Газпром», в качестве источников уже рассматривались различные варианты: от выпуска бессрочных облигаций и использования спецнадбавки на тариф до введения акциза на газ и ускоренной индексации оптовых цен. Однако последние два предложения решили притормозить ввиду непопулярности предложенных мер. К тому же они могли бы привести к росту стоимости электроэнергии, считают в генерирующих компаниях.