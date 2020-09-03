В России и мире

В Кремле ответили на публикацию о «знакомой Путина»

В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. «Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю», - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.