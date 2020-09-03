16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России

На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры - три, на Smart TV - четыре. Такое требование утвердило правительство, сообщает РБК.
Источник: akket.com
Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного софта на электронные устройства, следует из постановления кабинета министров.
Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.
В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов, другого беспроводного оборудования с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.
Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:
Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV - браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.
Список оказался шире, чем предполагал проект постановления, опубликованный весной этого года. В то же время в него не попали недавние предложения участников рынка - например, предложение ИТ-компаний предустанавливать на все продаваемые в России персональные компьютеры отечественные операционные системы.
Добавим, что внесенный летом прошлого года в Госдуму законопроект о штрафах за продажу устройств без предустановленного российского ПО (для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) до сих пор не принят.