В России и мире

16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России

На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры - три, на Smart TV - четыре. Такое требование утвердило правительство, сообщает РБК.



Источник: akket.com

Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного софта на электронные устройства, следует из постановления кабинета министров.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.

В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов, другого беспроводного оборудования с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:

браузеры;

поисковые системы;

социальные сети;

мессенджеры;

сервисы электронной почты;

картографические и навигационные сервисы;

голосовые помощники;

новостные агрегаторы;

антивирусы;

офисное ПО;

аудиовизуальные сервисы;

программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;

приложение платежного сервиса «Мир»;

облачные хранилища;

приложение «Госуслуги»;

«программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV - браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

Список оказался шире, чем предполагал проект постановления, опубликованный весной этого года. В то же время в него не попали недавние предложения участников рынка - например, предложение ИТ-компаний предустанавливать на все продаваемые в России персональные компьютеры отечественные операционные системы.

Добавим, что внесенный летом прошлого года в Госдуму законопроект о штрафах за продажу устройств без предустановленного российского ПО (для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) до сих пор не принят.