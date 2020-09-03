Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Баланс между городом и горожанами
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
Реформа ТКО спроси и узнай
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем больше делается, тем больше хочется
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё В России и мире 03.09.2020 10:160 Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и Мальдивами 25.11.2020 19:383 16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России 25.11.2020 19:270 Умер Диего Марадона 25.11.2020 17:513 В Кремле ответили на публикацию о «знакомой Путина» 25.11.2020 08:230 На реализацию социальной газификации не хватает 1 трлн рублей 25.11.2020 08:120 Российские военные задействуют новый комплекс в борьбе с коронавирусом
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 18.11.2020 11:3110 Лекарства, которых нет 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России

25.11.2020 19:38|ПсковКомментариев: 3

На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры - три, на Smart TV - четыре. Такое требование утвердило правительство, сообщает РБК.


Источник: akket.com

Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного софта на электронные устройства, следует из постановления кабинета министров.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.

В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов, другого беспроводного оборудования с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:

  • браузеры;
  • поисковые системы;
  • социальные сети;
  • мессенджеры;
  • сервисы электронной почты;
  • картографические и навигационные сервисы;
  • голосовые помощники;
  • новостные агрегаторы;
  • антивирусы;
  • офисное ПО;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
  • приложение платежного сервиса «Мир»;
  • облачные хранилища;
  • приложение «Госуслуги»;
  • «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV - браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

Список оказался шире, чем предполагал проект постановления, опубликованный весной этого года. В то же время в него не попали недавние предложения участников рынка - например, предложение ИТ-компаний предустанавливать на все продаваемые в России персональные компьютеры отечественные операционные системы.

Добавим, что внесенный летом прошлого года в Госдуму законопроект о штрафах за продажу устройств без предустановленного российского ПО (для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) до сих пор не принят.

Теги: #Hitech
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 300 человек
25.11.2020, 20:460 Лучшие мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел в 2020 году 25.11.2020, 20:390 Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики поедут в Москву 25.11.2020, 20:251 Посвященный Дню неизвестного солдата урок памяти пройдет 3 декабря в Псковской области 25.11.2020, 20:120 Более 300 комплектов масок и перчаток раздали великолучанам волонтеры
25.11.2020, 19:580 Минпросвящения определило дату написания итогового сочинения для 11-классников 25.11.2020, 19:450 ВТБ в три раза увеличил объем рефинансирования ипотеки 25.11.2020, 19:383 16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России 25.11.2020, 19:310 До 7 градусов тепла и южный ветер прогнозируют псковские синоптики
25.11.2020, 19:270 Умер Диего Марадона 25.11.2020, 19:250 Три молодых человека обокрали пожилую женщину в островской деревне 25.11.2020, 19:171 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в вечерних платьях 25.11.2020, 19:040 Применяемое на выборах в Псковской области оборудование представят на форуме
25.11.2020, 18:430 В Псковском линейном отделе проверяют отношение сотрудников к своим обязанностям 25.11.2020, 18:390 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию 25.11.2020, 18:301 Реплика Донецкого: Нулевой эффект 25.11.2020, 18:220 В социально-реабилитационном центре в Пскове сработала пожарная сигнализация
25.11.2020, 18:220 Псковский облсовпроф и университет «Синергия» заключили соглашение 25.11.2020, 18:161 Аквапарк «Акваполис» устроит для псковичей «черную пятницу» 25.11.2020, 17:513 В Кремле ответили на публикацию о «знакомой Путина» 25.11.2020, 17:370 В чем ценность форума молодежных избирательных комиссий, рассказал Игорь Сопов
25.11.2020, 17:260 В Псковской области ввели мораторий по заключению новых контрактов по лесоустройству 25.11.2020, 17:130 Диких животных в Полистовье привьют от бешенства оральной вакциной 25.11.2020, 16:580 Коронавирус у поваров Моглинской школы не подтвердился 25.11.2020, 16:530 Законопроект о ликвидации административных комиссий планируют доработать в Псковской области
25.11.2020, 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге 25.11.2020, 16:410 Благодаря поправке в Устав Псковской области избирком будет оперативно информировать население 25.11.2020, 16:380 Более 45 тысяч детей привито от гриппа в Псковской области 25.11.2020, 16:350 Сергей Грахов объяснил, почему регоператор в сфере ТКО получит субсидии от государства
25.11.2020, 16:280 В Новосокольническом районе пастухи обокрали дачницу 25.11.2020, 16:240 17 человек эвакуировали из магазина в Пскове из-за пожара 25.11.2020, 16:192 Псковское кафе «3/17» приглашает гостей 25.11.2020, 16:144 Игорь Сопов развенчал миф о фальсификации итогов выборов при помощи КОИБов
25.11.2020, 16:121 Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов 25.11.2020, 15:599 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 25.11.2020, 15:540 Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье 25.11.2020, 15:502 Андрей Михеев заверил, что новая стратегия социально-экономического развития будет полезна
25.11.2020, 15:451 С сегодняшнего дня псковичи могут купить электронные проездные на декабрь 25.11.2020, 15:380 С экс-главой профсоюза работников образования Юрием Андреевым простятся 26 ноября 25.11.2020, 15:330 Недопоступление от налогов на прибыль Псковская область компенсировала за счет НДФЛ 25.11.2020, 15:237 Главу областного комитета по сельскому хозяйству оштрафовали за снятую маску
25.11.2020, 15:161 Прокурор требует отменить решение депутатов о назначении главы администрации Гдова 25.11.2020, 15:030 «Подстрочник» с Игорем Соповым. ВИДЕО 25.11.2020, 14:585 В Псковской области намерены повысить штрафы за парковку на газонах 25.11.2020, 14:490 Беспроигрышная лотерея и мастер-классы: как пройдет день благотворительности в Пскове
25.11.2020, 14:460 Итоги конкурса иллюстраций по книгам Достоевского подвели в Псковской области 25.11.2020, 14:379 Пешеходные странствия на Поземского 25.11.2020, 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме 25.11.2020, 14:174 ПЛН-ТВ: Покупают ли псковичи лекарства впрок из-за дефицита?
25.11.2020, 14:150 В «Единой России» опровергли информацию о втором гражданстве главы Лавровской волости 25.11.2020, 14:080 Подготовка к выборам в условиях коронавируса отточена до автоматизма — Игорь Сопов 25.11.2020, 14:050 Псковские депутаты указали на проблему самоизоляции членов семей военнослужащих 25.11.2020, 14:021 Суд поддержал решение Псковского УФАС о штрафах за поставку мебели для музыкальной школы
25.11.2020, 13:580 Дорожный ремонт идет на улице Труда в Пскове 25.11.2020, 13:507 Псковские депутаты выступили с предложениями по снижению транспортного налога 25.11.2020, 13:460 Секретарь ЦИК примет участие пленарном заседании форума молодежных избиркомов в Пскове 25.11.2020, 13:370 Валерий Кузьмин рассказал подробности о многотомнике «Без срока давности»
25.11.2020, 13:311 Виктор Антонов назвал чрезвычайно важным проект стратегии развития Псковской области 25.11.2020, 13:270 «Черная пятница» наступит для абонентов Tele2 уже в среду 25.11.2020, 13:123 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт 25.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым
25.11.2020, 12:550 Виктор Антонов предложил открыть ПЦР-лабораторию за счет средств ФОМС 25.11.2020, 12:490 В УГХ разъяснили, кто отвечает за содержание детской площадки на Шестака, 31 25.11.2020, 12:350 Новый механизм обеспечения детей-сирот жильем вызвал неоднозначные оценки депутатов 25.11.2020, 12:230 «Подстрочник»: Игорь Сопов об изменениях в избирательной системе и последних выборах 2020 года
25.11.2020, 12:210 Банк «Открытие»: Почти половина жителей СЗФО планирует увеличить доходы 25.11.2020, 12:192 Псковские пограничники пресекли две попытки контрабанды сигарет 25.11.2020, 12:150 В Псковской области ПФР выплатил наследникам более 14 млн рублей 25.11.2020, 12:080 Разницу в питании школьников объяснила Анна Кузыченко
25.11.2020, 12:050 Госнаграды вручены сотрудникам псковского УМВД 25.11.2020, 11:593 Псковская область получит 137 млн рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора 25.11.2020, 11:560 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова назначены на 3 декабря 25.11.2020, 11:540 Пять литров пива украл из магазина пскович
25.11.2020, 11:490 Псковский Роспотребнадзор прояснил позицию по проверкам коммерческих COVID-лабораторий 25.11.2020, 11:451 «Открытие»: Цель – пятикратный рост бизнеса 25.11.2020, 11:360 Более 1000 псковских семей возмещают расходы на питание в школе 25.11.2020, 11:330 В Псковской области создадут условия для автоматизации 200 магазинов и 60 автолавок
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.