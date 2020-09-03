В России и мире

Лукашенко заявил о необходимости усиления отношений России и Белоруссии

Отношения Белоруссии и России необходимо усилить, Минск к этому готов. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается - и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», - заявил Лукашенко в Минске на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Как отметил глава белорусского государства, очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения Минска и Москвы, какими будут эти отношения. «Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь (после распада СССР – ред.) живут – не по воле Беларуси - в своем собственном доме или в квартире… И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения "мы – соседи", мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии обратил внимание, что ничего нового не сказал и всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая его, «это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России».

«Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого сегодня руководство России как раз хочет и предпочитает такие отношения», - добавил он.

В целом Лукашенко отметил, что его встречи с Лавровым «всегда продуктивны». «По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся», - сказал президент.

Он также добавил, что главе российского МИД приходится «больше вертеться» на международной арене «в этом бешеном мире», и его точка зрения для Минска «весьма актуальна и познавательна».