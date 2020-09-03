В России и мире

Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом

60 млн 880 тысяч 145 человек в мире заразились коронавирусом за все время пандемии. Такую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Лидером по количеству инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки – 12 млн 883 тысячи 255. На втором месте Индия – 9 млн 266 тысячи 705 зараженных. За ней следуют Бразилия (6 млн 204 тысячи 220) и Франция (2 млн 235 тысяч 537). Замыкает пятерку Россия - 2 млн 169 тысяч 424 зараженных.

Всего в мире скончались 1 млн 430 тысяч 822 инфицированных пациента, выздоровели 39 млн 27 тысяч 684 человека.

Пандемией коронавируса охвачена 191 страна.