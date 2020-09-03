В России и мире

Байден сломал ногу, играя с собакой

Врач кандидата в президенты США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что политик получил два небольших перелома. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Травмы зафиксированы в районе двух костей в средней части стопы. Отмечается, что специалисты пришли к такому выводу после того, как Байден сделал детальную компьютерную томографию, сообщает «Газета».

О'Коннор также сообщил, что теперь в ближайшее время политику предстоит ходить в специальной обуви.

Ранее стало известно, что Байден вывихнул лодыжку, играя со своей собакой. Инцидент произошел 29 ноября.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Официально итоги еще не были подведены.