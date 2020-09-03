В России и мире

Бессимптомных носителей коронавируса назвали самыми заразными

Исследование медиков из Института общественного здравоохранения Турции показало, что пациенты с COVID-19 без симптомов являются более заразными по сравнению с теми, кто переносит болезнь с явными признаками, пишет «Российская газета».

Инфекционисты изучили данные 60 пациентов в возрасте от 3 до 64 лет с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение под наблюдением врачей в мае этого года.

У участников исследования были взяты пробы из носоглотки, ротовой полости, слюны, кишечника, а также анализы мочи и крови для оценки вирусной нагрузки SARS-CoV-2. Этот показатель отображает число вирусных частиц в организме - чем он выше, тем больший риск больной представляет для окружающих.

У 25 процентов обследованных отсутствовали симптомы заболевания, а максимальное время от момента заболевания до обращения к врачу составило 14 дней.

Было обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов была значительно выше (p = 0,0141), чем у переносивших инфекцию со стандартными признаками. Достоверное снижение количества вирусных частиц наблюдалось при более сложной форме течения заболевания. Выяснилось также, что вирусная нагрузка у возрастных пациентов меньше по сравнению с молодыми.

У семи бессимптомных пациентов компьютерная томография грудной клетки показала наличие «матового стекла». Предельный срок выздоровления всех участников исследования составил 21 день.