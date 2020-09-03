В России и мире

Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны и обвинила его в насилии

Испанская футболистка клуба «Виахес Интерриас» Паола Допена отказалась почтить память бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Минуту молчания перед матчем спортсменка провела сидя на газоне, заявив, что отказывается участвовать «в акции в память о насильнике и педофиле», пишет Лента.ру.

Она добавила, что три дня назад перед товарищеской игрой в знак признания Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин состоялся памятный акт, но он не включал минуту молчания.

Отметим, что, несмотря на скандальную репутацию, Марадона ни разу не был признан виновным в совершении преступлений насильственного характера.

Напомним, аргентинец скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Ранее 30 ноября стало известно, что за неделю до смерти Марадона упал и ударился головой. Какие последствия для здоровья бывшего футболиста имело падение, до сих пор неизвестно.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.