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Навального заподозрили в экстремизме после заявлений в эфире на «Эхе Москвы»

Столичные следователи начали проверку заявлений оппозиционера Алексея Навального, сделанных им в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на ТАСС на источники в правоохранительных органах. Оппозиционера проверят на призывы к свержению конституционного строя.

Источник агентства сообщил, что речь идет о передаче «Разворот», которая вышла в эфир 27 апреля 2020 года.

Следствие пришло к выводу, что Навальный в том эфире призывал к насильственному изменению конституционного строя России — это подпадает под ч.2 ст. 280 УК РФ, срок наказания до 5 лет лишения свободы.

Навальный сейчас находится в Германии, куда он был отправлен в бессознательном состоянии в августе 2020 года. Сам оппозиционер уверен, что был отравлен.

Накануне стало известно, что более 50 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что Навальный якобы был отравлен ядом «Новичок». В связи с этим члены ОЗХО потребовали от Москвы прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Навальный мог быть отравлен либо на борту частного медицинского самолета, доставившего его в Германию, либо непосредственно на территории ФРГ.