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Путин не согласился с губернатором Тюменской области о росте доходов жителей

02.12.2020 09:41|ПсковКомментариев: 4

Президент России Владимир Путин не согласился со словами губернатора Тюменской области Александром Моором о том, что доходы жителей региона выросли. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

В ходе встречи с главой государства Моор доложил, что реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев составила 101 процент к аналогичному периоду прошлого года.

Однако президент с ним не согласился, отметив, что речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились. Александр Моор поправился и уточнил, что говорил о зарплате, а «реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно».

Владимир Путин также отметил, что в Тюменской области растет розничная торговля и ситуация с занятостью в целом на хорошем уровне. Глава государства подчеркнул, что его порадовал показатель роста постоянного населения на фоне спада по стране в целом. Также президент указал на проблемы, которые следует решить в регионе. «Это аварийное жилье, здесь еще очень много нужно сделать. Это и, как я сказал на нашем совещании, загрязненность водных объектов, и инфекционные заболевания», — перечислил Путин.

В свою очередь, Александр Моор рассказал о борьбе с коронавирусом в регионе. По его словам, рост числа заболевших COVID-19 за последние две недели стабилизировался. Губернатор добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мер, в частности ограничениям, и выразил надежду на то, что «эта тенденция закрепится».

Источник: Псковская Лента Новостей
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