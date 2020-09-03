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Россия презентует сегодня вакцину «Спутник V» в ООН

Презентацию вакцины «Спутник V» проведет сегодня, 2 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в онлайн-формате для ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

Мероприятие пройдет в рамках 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19», в которой примет участие министр здравоохранения России Михаила Мурашко и РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России «Спутник V», другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее «Вектор» сообщал, что массовая вакцинация граждан России начнется в 2021 году.

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В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.