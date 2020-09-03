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Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе

Совет Федерации 2 декабря одобрил закон об удаленной работе, который приняла Госдума в конце ноября. Документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы и доступность их применения.

В частности, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленный режим в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты, пишет газета «Известия».

В то же время перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Кроме того, сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

Планируется, что закон об удаленной работе вступит в силу в России с января 2021 года.