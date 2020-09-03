В России и мире

Спикер Совета Федерации ушла на самоизоляцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию. Такое решение она приняла, поскольку недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом в начале пленарного заседания верхней палаты парламента объявил первый вице-спикер Андрей Яцкин, пишет Интерфакс.

«Валентина Ивановна продолжает работать в удаленном режиме», - уточнил он.



Фото: life.ru

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов. На самоизоляцию она ушла в соответствии с существующими правилами, уточнил он.

Отметим, что 26 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на тот период времени с начала пандемии заражение коронавирусом выявили у 137 депутатов из 450.