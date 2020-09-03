В России и мире

В России продают книгу, переведенную Яндекс.Переводчиком за 40 секунд

В российском издательстве Individuum выходит новая книга известного английского экономиста Дэниела Сасскинда о наступающей эпохе искусственного интеллекта - «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться». При этом перевод всей 350-страничной книги с английского языка на русский был целиком выполнен Яндекс.Переводчиком всего за 40 секунд.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Яндекса, для перевода использовали один из алгоритмов Яндекс.Переводчика, который применяется для больших текстов - например, для перевода в поиске статей Википедии, которых нет на русском языке.

В Яндекс.Переводчике уже долгое время применяется нейросеть на основе передовой архитектуры Transformer - с ее помощью удается достигать высокого качества перевода, и она же во многом послужила основой YATI - новой технологии Яндекса, анонсированной на YaC 2020.

«Для нас эта книга стала очень серьезным тестом качества нашего перевода, и мы рады, что мы этот тест прошли. Благодаря использованию алгоритма Яндекс.Переводчика для больших текстов мы за считанные секунды получили текст отличного качества. Помощь переводчика в итоге не потребовалась — оказалось достаточно редактора, хотя обычно эти люди работают в паре», - отметил заместитель руководителя отдела машинного перевода Яндекса Антон Дворкович.