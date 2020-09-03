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ВОЗ рекомендует носить маски по новым правилам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в период пандемии маску необходимо носить внутри и вне помещений. В магазинах, школах и коллективных рабочих местах, также стоит носить маску, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Об этом говорится в опубликованных в среду в Женеве руководящих рекомендациях ВОЗ, передает ТАСС.

Кроме того, организация рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Эта рекомендация распространяется не только на взрослых, но и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, пояснили в ВОЗ.