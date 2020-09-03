В России и мире

Путин отправил Чубайса в отставку

Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию «Роснано». Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, 23 ноября стало известно, что Роснано, которую более 10 лет возглавлял Анатолий Чубайс, переходит в прямое подчинение правительству. Теперь это будет не просто очередная корпорация развития, а подразделение ВЭБ.РФ. Также поговаривали, что Анатолий Чубайс покинет занимаемую должность. Но ранее на вопрос журналистов об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что «кадровые вопросы мы никогда не анонсируем».

Многие СМИ предположили, что Чубайсу уготована новая должность, связанная с Арктикой. Однако после этого Чубайс написал на своей странице в Facebook: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики».