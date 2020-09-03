В России и мире

Ученые сообщили о двукратном росте смертности от COVID после митингов

Примерно через три недели после массовых мероприятий в радиусе 80 км от места их проведения количество смертей из-за коронавируса увеличивается более, чем вдвое. Это выяснила международная группа ученых.

Исследователи из израильского Университета имени Бен-Гуриона и Гарвардской медицинской школы проанализировали статистику по количеству смертей от коронавирусной инфекции в течение 30 дней после проведения предвыборных митингов в США, пишет газета «Известия». Оказалось, что смертность начинает увеличиваться на 19-24-й день после мероприятия и непрерывно растет до 30-го дня. В радиусе 80 км от места митинга этот показатель увеличился в 2,1 раза, в зоне от 80 до 160 км — в 1,4 раза, а в зоне далее 160 км количество смертей выросло на 20%.

Выводы израильских ученых неприменимы к России, особенно если говорить о мероприятиях на свежем воздухе в зимний период, считает директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

«Влажность и замерзание выдыхаемых паров сильно снижает заболеваемость на улице. Если не целоваться с человеком, который заражен COVID-19, то, скорее всего, ничего не произойдет, если на улице отрицательная температура», - сказала она.

По словам эксперта, смертность не коррелирует с заболеваемостью напрямую, она больше зависит от емкости системы здравоохранения.