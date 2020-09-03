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Специалисты назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом

Заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты из Китая проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции, пишет РИА Новости. Выяснилось, что риск заражения коронавирусом увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.

Реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания. Отмечается, что вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на 10%.

При этом отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.