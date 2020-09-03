В России и мире

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

В России начнется массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 со следующей недели. Такое распоряжение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Прививание начнется с 7 декабря. Путин отметил, что в ближайшие дни будет произведено в России уже более двух миллионов доз вакцины «Спутник V». И вакцинация начнется с двух групп, наиболее подверженных риску. Это будут врачи и учителя, пишут Вести.ру.

Вакцина предоставляется бесплатно, а сама вакцинация должна проходить только в добровольном порядке, подчеркнула в ответ на видеосовещании в связи с открытием в четырех российских регионах многофункциональных медцентров Минобороны России.

Владимир Путин отметил, что запас произведенной для внутреннего использования вакцины позволяет начать если не масштабную, то уже массовую вакцинацию.

Татьяна Голикова подчеркнула, что планируется расширение категорий населения, с которых в России начинается вакцинация от коронавируса. Что касается российских высокопоставленных чиновников, то они тоже будут прививаться от коронавируса исключительно на добровольной основе.

В России готовы две вакцины от коронавируса – это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На подходе еще одна вакцина от Центра Чумакова. В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 2 декабря представили российскую вакцину. Ею смогут привиться сотрудники диппредставительств всех стран при этой мировой организации.