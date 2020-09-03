В «Роснано» проводили Чубайса клипом под песню «Есть только миг»

«Роснано» опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоклип об уходящем в отставку главе компании Анатолии Чубайсе. Об этом сообащет РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с дочерних предприятий «Роснано», а также отрывки публичных выступления менеджера. Сопровождает видеоряд песня композитора Александра Зацепина "Есть только миг".
Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» сроком на пять лет. Анатолий Чубайс находился на этом посту с 2008 года.