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Суд в Москве арестовал преподавателя по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением Лефортовского суда в отношении подозреваемого Губанова Анатолия Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2021 года по ст. 275 УК. Следователи ФСБ подозревают арестованного в передаче секретных разработок в авиационной промышленности.

«По версии следствия, Губанов передавал секретную информацию об авиаразработках за рубеж», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации из открытых источников, человек с такими ФИО работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ) преподавателем кафедры физики полета. На сайте института указано, что Губанов Анатолий Александрович читает курс по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов и является кандидатом технических наук.