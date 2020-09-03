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Ученые разработали антиоксидант для защиты от мощных доз радиации

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» в составе исследовательской группы провели комплексный анализ нового белка, обладающего мощными радиопротекторными свойствами.

Гибридный белок PSH (peroxiredoxin - superoxide dismutase hybrid, то есть гибрид пероксиредоксина и супероксиддисмутазы) объединяет в себе два антиоксиданта натурального происхождения - человеческий пероксиредоксин (семейство ферментов, которые входят в состав антиоксидантной системы защиты клеток от окислительного стресса; они способствуют снижению концентрации активных форм кислорода путем их деактивации) и супероксиддисмутазу (фермент, который участвует в деактивации кислородных радикалов; он есть как у млекопитающих, так и у микроорганизмов), полученную из бактерий, пишет газета «Известия».

«Поскольку белок PSH является потенциальным фармакологическим средством, важно было определить его структуру в естественных физиологических условиях. Осуществить такое исследование удалось на станции БиоМУР Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения, предназначенной для работы с биологическими объектами», - сообщил сотрудник отдела структурной биологии Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Пётр Конарев.

По данным доклинических исследований, новый белок PSH может защитить животных даже от летальных доз радиации. Ученые уверены, что в перспективе PSH может применяться для лечения радиационных поражений, резаных и ожоговых ран, а также при трансплантации органов.