В России и мире

Радиоинтерферометр из трех телескопов заработал в России

Ученые Института прикладной астрономии РАН создали новую систему определения точных наземных координат - интерферометр. Прибор учитывает неравномерность вращения Земли и отклонения формы планеты от геометрии шара.

Точность определения координат до 1 мм обеспечивают три одинаковых радиотелескопа с диаметром зеркал в 13 м, расположенные в разных частях страны и связанные суперкомпьютером. Они и образуют единый научный прибор – интерферометр, пишет газета «Известия».

Устройство обладает самым большим в мире быстродействием и способно получать точные координаты в режиме реального времени. Рекордное быстродействие российскому интерферометру обеспечивает оригинальное техническое решение в области обработки данных.

Информация с синхронно работающих радиотелескопов передается на программный коррелятор, представляющий собой суперкомпьютер. Значительная часть его процессоров - графические.

Заведующий лабораторией корреляционной обработки ИПА РАН Игорь Суркис рассказал, что ученые впервые использовали графические процессорные устройства. Часть вычислительных процессов перенесены на вспомогательные устройства, развившиеся из видеокарт. Сейчас западные разработчики тоже используют российские наработки.